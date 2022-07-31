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Россия согласилась допустить миссию ООН и Красного Креста в колонию в Еленовке
Страна-агрессор РФ согласилась допустить миссию Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста на место трагедии в Еленовке, где погибли украинские военнопленные.
Об этом сообщает Минобороны страны-агрессора РФ.
В ведомстве отметили, что в пользу проведения объективного расследования удара по СИЗО в Оленовке, который привел к гибели большого количества украинских военнопленных, официально пригласили экспертов ООН и Международного комитета Красного креста.
До этого украинские власти потребовали от ООН и МККК немедленно отреагировать на теракт, совершенный РФ в Еленовке, а также провести инспекцию колонии, в которой содержались пленные украинские военнослужащие.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Организация Объединенных Наций пообещала властям Украины поддержку в расследовании обстрела исправительной колонии в Еленовке, в результате которого погибли украинские военнопленные.
Напомним, российская пропаганда утром 29 июля начала распространять дезинформацию о том, что якобы "ВСУ нанесли удар по колонии в Еленовке". При этом на самом деле захватчики совершили обстрел, чтобы скрыть свои военные преступления, в частности, пытки военных пленных.
Служба безопасности перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны в трагедии.
В свою очередь Офис генпрокурора начал досудебное расследование нанесения ракетного удара оккупантами по территории исправительной колонии № 120.