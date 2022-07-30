Украина подала запрос на возвращение тел погибших военнопленных в Еленовке

Украина начала процедуру возвращения тел украинских военных, погибших в результате обстрела оккупантами колонии в Еленовке.

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Об этом сообщил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона.

"Я обратился и с тем, чтобы обязательно мне предоставили возможность посетить наших раненых героев. И мы начали процедуру возвращения тел погибших наших военнослужащих, которых там удерживали", – заявил Лубинец.

По словам омбудсмена, речь идет о соответствующем запросе, который среди прочего касается возвращения тел погибших на подконтрольную украинским властям территорию, чтобы родственники могли их получить для захоронения.

"И сейчас мы ведем эту процедуру. Официально эту процедуру мы все запустили", - сказал уполномоченный.

Он подчеркнул, что в колонии в Еленовке оккупанты нарушают все Женевские конвенции.

"В частности, в принципе это учреждение не может быть рассчитано на такое количество граждан - там тысячи человек находились. И мы неоднократно поднимали вопросы перед международниками, перед, в первую очередь, МККК, чтобы они имели туда доступ и фиксировали нарушение условий содержания, количество людей, и тому подобное", - уточнил Лубинец.

Он также заявил, что требует от Красного Креста и мониторинговой миссии ООН допустить его на территорию колонии в Еленовке, где погибли украинские военнопленные.

Также он обратился к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой с предложением посетить вместе с ним Еленовку.

Лубинец уже направил письмо главе делегации Международного комитета Красного креста в Украине Паскалю Хундту.

По его словам, международники также должны приехать в Еленовку и взять все материалы для экспертизы.

"Это должны делать международные эксперты из разных институтов по всему миру, чтобы максимально объективным было расследование этого преступления", - отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что показания раненых украинцев будут служить дополнительным доказательством того, что на самом деле там произошло, - как происходил процесс перевода, что говорили военным, почему их переводят, почему именно в этот барак.

"Тем более что, насколько мы знаем, каких-то других положительных изменений в условиях содержания – там ничего подобного не было. Поэтому вопросов пока много, но поверьте, мы делаем все, что можем, что мы должны делать", - сказал он.

По словам омбудсмана, пока представители Украины требуют, что пока россияне не допускают туда представителей украинского государства, пусть допустят туда международников.

Отметим, Офис Генпрокурора начал досудебное расследование нанесения ракетного удара оккупантами по территории исправительной колонии № 120 во временно оккупированном селе Оленивка Волновахского района Донецкой области, где на тот момент содержались украинские пленные. В результате погибли около 40 человек и 130 получили ранения.

Напомним, Служба безопасности перехватила телефонные разговоры, в которых кафиры подтверждают, что именно российские войска виновны в трагедии, которая произошла в исправительной колонии в Оленовке Донецкой области. Даже боевики т.н. "ДНР" не верят во ложь российской пропаганды о том, что "обстрел" совершила Украина.