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Доказательств вины РФ достаточно: Зеленский провел совещание по поводу убийства военнопленных в Еленовке
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание насчет теракта в Еленовке Донецкой области, умышленно устроенного оккупантами. Представители ВСУ, Главного управления разведки Минобороны, Службы безопасности и Верховной Рады высказали консолидированную позицию, которая была закреплена в их совместном заявлении по поводу массового убийства украинских военнопленных.
Об этом говорится на сайте Офиса президента Украины.
"Детально обсудили теракт, устроенный российскими извергами в Еленовке, в результате которого было цинично убито более 50 пленных украинских защитников. Доказательств, что это было спланированное преступление, достаточно. И это очередное подтверждение того, что Россия - государство-террорист", - сказал Зеленский.
В заявлении отмечается, что ни один работник колонии, боевик т.н. "ДНР" или российский военный, осуществлявший охрану помещения, согласно комментариям российской стороны, не пострадал. Сразу после взрыва РФ обвинила Украину в обстреле колонии с использованием американского оружия и убийстве украинских военных.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отмечается, что ВСУ наносят удары исключительно по российским военным объектам. Украинская армия имеет достаточно средств для идентификации целей, включая системы космической разведки. Украина не осуществляла ракетные и артиллерийские обстрелы по пгт Еленовка.
Представители силовых структур Украины заявляют, что на спланированный характер этого преступления и совершение его российской стороной указывают многие задокументированные доказательства, а именно:
- преднамеренный перевод бойцов в новое помещение незадолго до взрыва;
- анализ характера повреждений и движения взрывной волны;
- перехват телефонных разговоров боевиков;
- отсутствие обстрелов в указанном месте и т.п.
В частности, главы ведомств требуют от ООН и МК "Красный Крест", выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный Российской Федерацией.
Напомним, Служба безопасности перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны в трагедии, которая произошла в исправительной колонии в Еленовке Донецкой области. Даже боевики т.н. "ДНР" не верят в ложь российской пропаганды о том, что "обстрел" совершила Украина.