Доказательств вины РФ достаточно: Зеленский провел совещание по поводу убийства военнопленных в Еленовке

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание насчет теракта в Еленовке Донецкой области, умышленно устроенного оккупантами. Представители ВСУ, Главного управления разведки Минобороны, Службы безопасности и Верховной Рады высказали консолидированную позицию, которая была закреплена в их совместном заявлении по поводу массового убийства украинских военнопленных.

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Об этом говорится на сайте Офиса президента Украины.

"Детально обсудили теракт, устроенный российскими извергами в Еленовке, в результате которого было цинично убито более 50 пленных украинских защитников. Доказательств, что это было спланированное преступление, достаточно. И это очередное подтверждение того, что Россия - государство-террорист", - сказал Зеленский.

В заявлении отмечается, что ни один работник колонии, боевик т.н. "ДНР" или российский военный, осуществлявший охрану помещения, согласно комментариям российской стороны, не пострадал. Сразу после взрыва РФ обвинила Украину в обстреле колонии с использованием американского оружия и убийстве украинских военных.

Отмечается, что ВСУ наносят удары исключительно по российским военным объектам. Украинская армия имеет достаточно средств для идентификации целей, включая системы космической разведки. Украина не осуществляла ракетные и артиллерийские обстрелы по пгт Еленовка.

Представители силовых структур Украины заявляют, что на спланированный характер этого преступления и совершение его российской стороной указывают многие задокументированные доказательства, а именно:

преднамеренный перевод бойцов в новое помещение незадолго до взрыва;

анализ характера повреждений и движения взрывной волны;

перехват телефонных разговоров боевиков;

отсутствие обстрелов в указанном месте и т.п.

В частности, главы ведомств требуют от ООН и МК "Красный Крест", выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный Российской Федерацией.

Напомним, Служба безопасности перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны в трагедии, которая произошла в исправительной колонии в Еленовке Донецкой области. Даже боевики т.н. "ДНР" не верят в ложь российской пропаганды о том, что "обстрел" совершила Украина.