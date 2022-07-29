Перехват СБУ подтверждает, что "обстрел" Еленовской колонии устроили сами россияне

Служба безопасности перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны в трагедии, которая произошла в исправительной колонии в Еленовке Донецкой области. Даже боевики т.н. "ДНР" не верят в ложь российской пропаганды о том, что "обстрел" совершила Украина.

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Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Судя по разговорам боевиков, россияне могли устроить трагедию за счет взрывчатки, которую они разместили в помещении колонии. В частности, ни один из очевидцев не слышал, как в исправительное учреждение подлетает какая-нибудь ракета. Не было характерного свиста, а взрывы происходили сами по себе.

"Перехваченные разговоры подтверждают, что рашисты разместили свои установки "Град" неподалеку от исправительного учреждения и начали стрелять из них по территории, подконтрольной Украине. Впрочем, никаких ответных обстрелов не наблюдалось – это подтверждают сами боевики "ДНР", - говорится в сообщении.

В частности, судя по имеющимся в сети видео, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна. Это свидетельствует о том, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания, а его стены "погасили" взрывные волны и "уберегли" соседние помещения. Также такие следы от взрыва на стенах наиболее вероятно могли остаться именно из-за "внутреннего источника" взрыва.

В целом есть множество доказательств того, что ВСУ не наносили ракетных и артиллерийских ударов по району населенного пункта Оленевка. Следовательно, все заявления российской пропаганды о якобы обстрелах со стороны ВСУ являются откровенной ложью и провокацией.

И.о. Главы СБУ Василий Малюк заявил, что России не удастся снять с себя ответственность за это кровавое преступление.

"Какую бы чепуху не придумывал враг, чтобы оправдать себя, всем очевидно - именно РФ виновата в сознательном убийстве украинских пленных. Это подтверждают и первые имеющиеся доказательства. Я уверен, что впоследствии доказательная база будет только дополняться. Следователи СБУ уже начали расследование этого преступления в рамках соответствующего уголовного производства", - отметил Василий Малюк.

Он подчеркнул, что Служба безопасности сделает все возможное, чтобы виновные в "еленовском преступлении" получили заслуженное наказание.

"Мы не простим ни одного рашиста – всех ждет наказание", - добавил Василий Малюк.

Напомним, Офис Генпрокурора начал досудебное расследование о нанесении ракетного удара оккупантами по территории исправительной колонии № 120 во временно оккупированном селе Еленовка Волновахского района Донецкой области, где на тот момент находились украинские пленные. В результате погибли около 40 человек и 130 получили ранения.