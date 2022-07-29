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Ракетный удар по колонии в Еленовке: погибли около 40 украинских пленных, еще 130 ранены
Прокурорами Офиса Генерального прокурора начато досудебное расследование о нанесении ракетного удара оккупантами по территории исправительной колонии № 120 во временно оккупированном селе Еленовка Волновахского района Донецкой области, где на тот момент были украинские пленные.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, 29 июля российские военные нанесли удар по территории исправительной колонии №120 во временно оккупированном селе Еленовка Волновахского района Донецкой области. В результате погибли около 40 человек и 130 получили ранения.
Установлено, что в этой колонии оккупантами организовано место несвободы, где противоправно удерживают гражданских лиц и военнопленных Вооруженных Сил Украины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Прокурорами Офиса Генерального прокурора начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.
По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, цель "Еленовского теракта" россиян имеет несколько составляющих.
"Первая - это попытка бросить тень на ВСУ и использование западного оружия нашей армией. Не секрет, что Россия больше всего стремится остановить поддержку наших союзников, и постоянно делает провокации. Потому что украинская армия с западным оружием уничтожает их войска из прошлого", - написал Ермак.
Он отметил, что об этой тактике россиян свидетельствует и оперативная работа пропагандистов, а также ботоферм в соцсетях, разносящих выгодные для россиян смыслы.
"Вторая – Россия пытается скрыть свидетельства о масштабах военных преступлений. Террор – это попытка нас сломать, запугать. Но украинцы давно доказали, что ответ на российский террор будет максимально жестким. Именно россияне убивают наших людей", – говорится в сообщении.
Глава ОП подчеркнул, что Украина отвечает на поле боя, а также собирает доказательства военных преступлений для наказания российских преступников.
Напомним, российская пропаганда утром 29 июля начала распространять дезинформацию о том, что якобы "ВСУ нанесли удар по колонии в Еленовке". При этом на самом деле захватчики совершили обстрел, чтобы скрыть свои военные преступления, в частности, пытки военных пленных.
Однако, как подчеркнули в Генштабе, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили.