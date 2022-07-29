Ракетный удар по колонии в Еленовке: погибли около 40 украинских пленных, еще 130 ранены

Прокурорами Офиса Генерального прокурора начато досудебное расследование о нанесении ракетного удара оккупантами по территории исправительной колонии № 120 во временно оккупированном селе Еленовка Волновахского района Донецкой области, где на тот момент были украинские пленные.

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Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, 29 июля российские военные нанесли удар по территории исправительной колонии №120 во временно оккупированном селе Еленовка Волновахского района Донецкой области. В результате погибли около 40 человек и 130 получили ранения.

Установлено, что в этой колонии оккупантами организовано место несвободы, где противоправно удерживают гражданских лиц и военнопленных Вооруженных Сил Украины.

"Прокурорами Офиса Генерального прокурора начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, цель "Еленовского теракта" россиян имеет несколько составляющих.

"Первая - это попытка бросить тень на ВСУ и использование западного оружия нашей армией. Не секрет, что Россия больше всего стремится остановить поддержку наших союзников, и постоянно делает провокации. Потому что украинская армия с западным оружием уничтожает их войска из прошлого", - написал Ермак.

Он отметил, что об этой тактике россиян свидетельствует и оперативная работа пропагандистов, а также ботоферм в соцсетях, разносящих выгодные для россиян смыслы.

"Вторая – Россия пытается скрыть свидетельства о масштабах военных преступлений. Террор – это попытка нас сломать, запугать. Но украинцы давно доказали, что ответ на российский террор будет максимально жестким. Именно россияне убивают наших людей", – говорится в сообщении.

Глава ОП подчеркнул, что Украина отвечает на поле боя, а также собирает доказательства военных преступлений для наказания российских преступников.

Напомним, российская пропаганда утром 29 июля начала распространять дезинформацию о том, что якобы "ВСУ нанесли удар по колонии в Еленовке". При этом на самом деле захватчики совершили обстрел, чтобы скрыть свои военные преступления, в частности, пытки военных пленных.

Однако, как подчеркнули в Генштабе, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили.