Ракетный обстрел окраины Краматорска: уничтожены два дома, есть погибший и раненые (ФОТО, ВИДЕО)

Один человек погиб под завалами дома и по меньшей мере пять были ранены в результате ракетного обстрелаКраматорска утром 29 июля. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

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В свою очередь, как уточнил начальник городской военной администрации Александр Гончаренко, разрушение домов произошло в частном секторе поселка Беленькое, непосредственно примыкающего к городу.

Сообщается, что два дома уничтожены полностью. В частности, в одном из них возник пожар, который спасатели в итоге потушили. Еще 21 частный жилой дом из-за обстрелов был поврежден. Кроме того, сгорели два автомобиля.

Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

Среди раненых оказался и сотрудник 12-го государственного пожарно-спасательного отряда облуправления ГСЧС, который находился непосредственно дома в свободное от несения службы время и получил легкие повреждения.

В общей сложности к тушению пожара и разбору завалов от ГСЧС были привлечены 12 человек личного состава и две единицы техники.

Напомним также, что обстрелы оккупантами Краматорска произошли, в частности, 15 июля, когда были повреждены семь жилых домов и два объекта инфраструктуры, и 19 июля, когда были обстреляны пятиэтажные жилые кварталы (тогда погиб один человек и шесть были ранены).

Кроме того, уже 21 июля были обстреляны Старокраматорский, а также Новокраматорский машиностроительные заводы, за национализацию которого как раз проголосовала Верховная Рада. Было разрушено здание школы, повреждена пятиэтажка и 85 частных домов.