- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Россияне в течение суток четыре раза обстреляли из "Угаранов" Бахмут: есть погибшие и раненые
Российская армия в течение суток, 28 июля, обстреляла Бахмут в Донецкой области четыре раза из "Ураганов". В результате вражеских обстрелов есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"Бахмут снова под российским огнем — сегодня россияне обстреляли город четыре раза из Ураганов. Уже сейчас известно о по меньшей мере трех погибших и троих раненых", - проинформировал глава ОВА.
По его словам, из-за российской агрессии повреждены шесть многоквартирных и шесть частных домов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По предварительной информации, оккупанты применили кассетные боеприпасы.
На данный момент на месте работают спасатели.
Стоит отметить, что Украина создала штаб, разворачивает силы и средства для массовой эвакуации людей из населенных пунктов Донецкой области. Это решение вызвано активными боевыми действиями, из-за которых в городах и селах трудно или вообще невозможно возобновить газо- водо- электроснабжение.