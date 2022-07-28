Россияне в течение суток четыре раза обстреляли из "Угаранов" Бахмут: есть погибшие и раненые

Российская армия в течение суток, 28 июля, обстреляла Бахмут в Донецкой области четыре раза из "Ураганов". В результате вражеских обстрелов есть погибшие и раненые.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Бахмут снова под российским огнем — сегодня россияне обстреляли город четыре раза из Ураганов. Уже сейчас известно о по меньшей мере трех погибших и троих раненых", - проинформировал глава ОВА.

По его словам, из-за российской агрессии повреждены шесть многоквартирных и шесть частных домов.

По предварительной информации, оккупанты применили кассетные боеприпасы.

На данный момент на месте работают спасатели.

Стоит отметить, что Украина создала штаб, разворачивает силы и средства для массовой эвакуации людей из населенных пунктов Донецкой области. Это решение вызвано активными боевыми действиями, из-за которых в городах и селах трудно или вообще невозможно возобновить газо- водо- электроснабжение.