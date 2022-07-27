ВСУ отбили штурмы россиян на Краматорском и Бахмутском направлениях - Генштаб

Армия Российской Федерации продолжает применять запрещенные виды вооружений в войне на территории Украины, а именно – фосфорные и кассетные боеприпасы. В частности, как сообщает Генеральный штаб ВСУ, оккупанты пытались вели штурмовые действия в направлении Белогоровка - Верхнекаменское, однако понесли потери и отошли.

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На Северском направлении россияне обстреляли Сеньковку и Хреновку Черниговской области и Прогресс и Бачевск Сумской области, а также задействовали для разведки разведывательную авиацию и БПЛА.

На Слобожанском направлении враг пытается удержать занятые рубежи и не допустить продвижения ВСУ. Значительное внимание противник уделяет разведке с целью разоблачения системы украинской обороны и выявления огневых позиций артиллерии.

На Харьковском направлении противник обстрелял Харьков, Рубежное, Чугуев, Цуповку, Борщево, Зрубанку, Ивановку, Русскую Лозовую, Коробочкино, Базалиевку и Питомник.

На Славянском направлении задействовал артиллерию для обстрелов вблизи Адамовки, Пашкового, Долины, Грушувахи, Шевеловки, Вернополья, Краснополья, Мазановки, Новой Дмитровки и Бражковки. В районе населенного пункта Пасека пытался разоблачить позиции ВСУ, но безуспешно – группа обезврежена.

В Донецком направлении противник продолжает попытки улучшения тактического положения в направлениях городов Краматорск и Бахмут.

На Краматорском направлении враг совершил обстрелы возле Кривой Луки, Спорного, Григорьевки, Выемки, Северска и Дроновки, а также нанес авиаудар неподалеку от Серебрянки. Вел штурмовые действия в направлении Белогоровка - Верхнекаменское, однако понес потери и отошел.

На Бахмутском направлении враг обстрелял районы Бахмута, Соледара, Яковлевки, Федоровки, Бахмутского, Покровского, Вершины, Зайцева, Сухой Балки и Веселого. Нанес авиаудары вблизи Яковлевки и Покровского. Вражеские штурмы в Берестово и на направлениях Владимировка – Соледарь и Роты – Семигорье украинские воины успешно отбили. Враг с потерями отошел.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском зафиксированы обстрелы районов Песков, Константиновки, Авдеевки и Гуляйполя. Оккупанты нанесли авиаудары возле Новоандреевки, Каменского и Ольговского.

На Южнобужском направлении враг обороняется и пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны в глубь захваченной территории. Противник обстрелял населенные пункты Осокоровка, Токарево, Ивановка, Андреевка, Киселевка, Партизанское, Кавказ, Степная Долина, Котлярево и Поляна. Нанес авиаудары неподалеку от Любомировки и Новониколаевки.

В частности, в акватории Черного моря корабельная группировка РФ продолжает выполнять задачи по прикрытию сухопутной группировки и изоляции района ведения боевых действий. На данный момент вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Также, по информации Генштаба, оккупанты продолжают применять запрещенные виды вооружений – фосфорные и кассетные боеприпасы.

Напомним, посольство США в Украине заявило, что, по информации Вашингтона, Россия закладывает основу для аннексии оккупированной территории Украины. Такие действия – прямое нарушение суверенитета Украины.