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ВСУ ликвидировали уже 40 тысяч российских оккупантов, - Генштаб
По состоянию на 27 июля на 154-й день полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 40 070 человек. Данные уточняются.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 до 27.07 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 40070 (+200) человек ликвидировано
- танков ‒ 1738 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 3971 (+12) ед.
- артиллерийских систем – 883 (+3) ед.
- РСЗО – 258 (+0) ед.
- средства ПВО – 117 (+0) ед.
- самолетов – 222 (+0) ед.
- вертолетов – 190 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 726 (+4) ед.
- крылатые ракеты – 174 (+0)
- корабли/катера - 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 2847 (+12) ед.
- специальная техника - 75 (+0)
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Криворожском направлении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, американская реактивная артиллерийская система HIMARS помогает украинским защитникам еще быстрее уничтожать российские элитные войска. В частности, с помощью HIMARS ВСУ ликвидировали двух российских пилотов, которые в РФ считались одними из лучших
Отметим, большое количество раненых оккупантов, привлеченных к ведению боевых действий в Украине, привело к переполнению военных госпиталей на территории РФ. Поэтому сейчас в стране-агрессоре проводится также мобилизация медицинского персонала.