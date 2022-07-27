ВСУ ликвидировали уже 40 тысяч российских оккупантов, - Генштаб

По состоянию на 27 июля на 154-й день полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 40 070 человек. Данные уточняются.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 до 27.07 ориентировочно составляют:

личного состава – около 40070 (+200) человек ликвидировано

танков ‒ 1738 (+1) ед.

боевых бронированных машин – 3971 (+12) ед.

артиллерийских систем – 883 (+3) ед.

РСЗО – 258 (+0) ед.

средства ПВО – 117 (+0) ед.

самолетов – 222 (+0) ед.

вертолетов – 190 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 726 (+4) ед.

крылатые ракеты – 174 (+0)

корабли/катера - 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 2847 (+12) ед.

специальная техника - 75 (+0)

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Криворожском направлении.

Напомним, американская реактивная артиллерийская система HIMARS помогает украинским защитникам еще быстрее уничтожать российские элитные войска. В частности, с помощью HIMARS ВСУ ликвидировали двух российских пилотов, которые в РФ считались одними из лучших

Отметим, большое количество раненых оккупантов, привлеченных к ведению боевых действий в Украине, привело к переполнению военных госпиталей на территории РФ. Поэтому сейчас в стране-агрессоре проводится также мобилизация медицинского персонала.