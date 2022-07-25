Російські шпиталі не здатні впоратися з наявною кількістю поранених окупантів, - розвідка

Велика кількість поранених в підрозділах ЗС РФ, які залучені до ведення бойових дій в Україні, призвела до переповнення військових шпиталів на території РФ. Тому зараз у країні-агресорі проводиться мобілізація медичного персоналу.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Виявилось, що пропускна спроможність лікарень не розрахована на такий потік пацієнтів. Це унеможливлює надання якісної медичної допомоги.

"Також керівництвом країни-окупанта прийнято рішення про проведення мобілізації (в тому числі в Москві) медичного персоналу. Це стосується фахівців майже всіх медичних спеціальностей, втім основна увага приділяється хірургічного персоналу", - повідомили у розвідці.

Підкреслюється, шо зазначені заходи проходять без широкого розголосу в ЗМІ та серед громадськості.

"Надалі, мобілізованих медиків планується направляти на тимчасово окуповані території України. Зокрема, в Маріуполь, Луганськ, Донецьк. Медичний персонал не хірургічного фаху планується "оптимізувати" для роботи у прифронтових зонах: терапевти – в якості асистентів хірургів, педіатри – на посадах військових фельдшерів тощо", - йдеться у повідомленні ГУР.

Крім того, так званий "начальник відділу охорони здоров’я Бердянську", колаборант та зрадник Микола Мірошниченко, "проінспектував" службові квартири медичних працівників підприємства "Бердянське територіальне медичне об’єднання". За його розпорядженням покинуті квартири медиків будуть перерозподілені серед медичного персоналу, який погодився на співпрацю з окупантами.

Також в окремих населених пунктах на тимчасово окупованих територіях Донецької області окупанти розміщують автобуси в яких облаштовано так звані "мобільні медичні поліклініки".

"Стверджується, що їхнє завдання – приймання хворих з-поміж місцевих жителів. Втім, при огляді в таких "пунктах" хворих змушують здавати кров для потреб "захисників армії ДНР та російських військовослужбовців, які воюють в Україні"", - зазначають у розвідці.

Як повідомлялось раніше, щоб приховати реальну кількість втрат серед особового складу армії країни-агресора РФ, окупанти регулярно спалюють тіла вбитих військових.