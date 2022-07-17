В РФ розширюються масштаби військової підготовки для дітей, - розвідка

Країна-агресор РФ розширює масштаби військової підготовки для дітей. У Бєлгороді та Бєлгородській області відкрито 500 кадетських класів та близько 1000 юноармійських класів.

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Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Також у російському Бєлгороді на базі місцевого відділення ДОСААФ відкрито курси початкової військової підготовки для тих, хто бажає служити в армії, однак не має відповідного досвіду. Випускників курсів схиляють до підписання контракту з армією РФ.

Наближення зони бойових дій до кордону Бєлгородської області змушує місцеву владу переносити низку об’єктів, пов’язаних із війною, в глибину російської території.

Зокрема, так званий "пункт прийому біженців", а по суті – насильно переміщених осіб, передислокований із району поблизу селища Нєхотєєвка до СМТ Октябрьский.

Логістика прийому людей залишається без змін: після оформлення "біженці" направляються у приміщення спортивного комплексу "Віраж" (критий картодром). З початку війни через пункт пройшли 6,5 тис. осіб, в тому числі 1,4 тис. дітей.

"Одночасно не припиняється практика незаконного усиновлення дітей з Донбасу російськими сім’ями. 14 липня губернатор Московської області Воробйов анонсував завершення процедури "передачі 9 дітей з "ДНР" під опіку родинам з Підмосков’я"", - повідоитли у розвідці.

Зазначимо, як раніше повідомили у ГУР МО, агенти країни-окупанта отримали завдання виявляти та відстежувати маршрути, якими йде постачання зброї до України.