РФ боїться наступу ЗСУ та зміцнює оборону на окупованих територіях півдня України, - розвідка Британії

Армія країни-агресора РФ посилює захист тимчасово окупованих територій українського півдня у відповідь на наказ президента України звільнити його. Це свідчить про те, що російські командири всерйоз сприймають наступ українських військових.

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Про це свідчать дані британської розвідки.

Зміцнення включає пересування живої сили, техніки та засобів оборони між Маріуполем та Запоріжжям, а також у Херсоні. Російські сили у Мелітополі також посилюють заходи безпеки.

"ЗСУ чинять тиск на російську лінію оборони в Херсонській області вже більше місяця, а згідно з недавніми заявами Володимира Зеленського, Київ готує наступальну операцію з метою витіснення Росії з районів, які вона наразі контролює", - зазначає розвідка Британії.

За її даними, оборонні дії РФ, ймовірно, є відповіддю на очікуваний український наступ, а також на атаки, які Україна проводить проти командних пунктів, вузлів тилового забезпечення та зосередження військ.

"Зміцнення півдня на тлі боїв за Донбас вказує на серйозність, з якою російські командири ставляться до загрози", - зазначає розвідка Британії.

Раніше у розвідці Британії зазначали, що наступальні операції армії країни-агресора РФ, як і раніше, обмежені за своїм розмахом і масштабом, а бойові дії на захід від Лисичанська зосереджені в Сіверську та Бахмуті.

Зазначимо, що завдяки американським ракетним системам HIMARS ЗСУ за останні кілька тижнів знищили 30 військових логістичних об'єктів країни-агресора РФ на території України

Нагадаємо, 14 липня, близько 22:00, Збройні сили України атакували штаб та казарми російських окупантів у селищі Нова Маячка Херсонської області.