РФ боится наступления ВСУ и укрепляет оборону на оккупированных территориях юга Украины, - разведка Британии

Армия страны-агрессора РФ усиливает защиту временно оккупированных территорий украинского юга в ответ на приказ президента Украины освободить его. Это свидетельствует о том, что российские командиры всерьез воспринимают наступление украинских военных.

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Об этом свидетельствуют данные британской разведки.

Укрепление включает передвижения живой силы, техники и средств обороны между Мариуполем и Запорожьем, а также в Херсоне. Российские силы в Мелитополе также усиливают меры безопасности.

"ВСУ оказывают давление на российскую линию обороны в Херсонской области уже более месяца, а согласно недавним заявлениям Владимира Зеленского, Киев готовит наступательную операцию с целью вытеснения России из районов, которые она в настоящее время контролирует", - отмечает разведка Британии.

По ее данным, оборонительные действия РФ, вероятно, являются ответом на ожидаемое украинское наступление, а также на атаки, которые Украина проводит против командных пунктов, узлов тылового обеспечения и сосредоточения войск.

"Укрепление юга на фоне боев за Донбасс указывает на серьезность, с которой российские командиры относятся к угрозе", - отмечает разведка Британии.

Ранее в разведке Британии отмечали, что наступательные операции армии страны-агрессора РФ по-прежнему ограничены по своему размаху и масштабу, а боевые действия к западу от Лисичанска сосредоточены в Северске и Бахмуте.

Отметим, что благодаря американским ракетным системам HIMARS ВСУ за последние несколько недель уничтожили 30 военных логистических объектов страны-агрессора РФ на территории Украины.

Напомним, 14 июля, около 22:00, Вооруженные силы Украины атаковали штаб и казармы российских оккупантов в поселке Новая Маячка Херсонской области.