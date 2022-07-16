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ВСУ ослабили наступление армии РФ на Донбассе, - разведка Британии
Наступательные операции армии страны-агрессора РФ по-прежнему ограничены по своему размаху и масштабу, а боевые действия к западу от Лисичанска сосредоточены в Северске и Бахмуте.
Об этом свидетельствуют данные британской разведки.
Ведомство отмечает, что наступательные операции российских войск на западе от Лисичанска остаются ограниченными по размаху и масштабам. Они сосредоточены на Северске и Бахмуте.
Россияне утверждают, что они достигли окраин Северска, но, как считают в разведке Британии, это не так.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Вероятно, это, по крайней мере, частично, направлено на то, чтобы продемонстрировать успех внутренней аудитории и укрепить боевой дух воюющих сил", - говорится в сообщении.
По оценке британской разведки, после отступления из Лисичанска украинский войска улучшили свои оборонительные возможности, сократив и выпрямив линию фронта.
Такая тактика, по мнению разведки, оказалась результативной и помогла ослабить российское наступление.
"Это позволило сконцентрировать силы и вести огонь против уменьшенных атак России и сыграло немаловажную роль в уменьшении импульса российской армии", - говорится в сообщении.
Отметим, раньше в британской разведке сообщали, что армия РФ на Донбассе может потерять свое преимущество. Устаревшие транспорт, оружие и тактика советского периода, применяемые войсками РФ, не позволяют быстро восстановить или нарастить темп наступления.