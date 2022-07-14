Армия РФ на Донбассе может потерять свое преимущество, - разведка Британии

Хотя на Донбассе российские войска продолжают наносить артиллерийские удары по всей линии фронта, однако за последние 72 часа оккупанты не достигли существенного территориального продвижения и любого преимущества.

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Об этом свидетельствуют данные британской разведки.

Ведомство сообщает, что устаревшие транспорт, оружие и тактика советского периода, применяемые войсками РФ, не позволяют быстро восстановить или нарастить темп наступления. Для этого необходимо преимущество в численности личного состава армии, которую Россия сейчас не в состоянии обеспечить.

На Донбассе российские войска продолжают наносить артиллерийские удары по всей линии фронта, а после некоторых даже происходят попытки штурма небольшими ротными и взводными подразделениями.

"Однако за последние 72 часа россияне не добились значительных территориальных успехов и рискуют потерять динамику, набранную после взятия Лисичанска", - сообщает разведка Британии.

Ведомство отмечает, что несмотря на состоявшиеся 13 июля переговоры между делегациями Украины, России, Турции и ООН по экспорту зерна и недавние успешные переговоры по обмену пленными, перспективы более широких переговоров по прекращению конфликта "остаются туманными".

Ранее в британской разведке заявили, что нехватка кадров в армии страны-агрессора РФ может вынуждать российское руководство прибегать к нетрадиционному комплектованию, которое включает в себя вербовку заключенных из российских тюрем для ЧВК “Вагнера”.