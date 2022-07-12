Россия вербует заключенных для войны с Украиной, - разведка Британии

Нехватка кадров в армии страны-агрессора РФ может вынуждать российское руководство прибегать к нетрадиционному комплектованию, которое включает в себя вербовку заключенных из российских тюрем для ЧВК “Вагнера”.

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Об этом свидетельствуют данные британской разведки.

Ведомство сообщает, что российские войска продолжают постепенно расширять территориальные приобретения в Донецкой области. В частности, РФ утверждает, что взяла под свой контроль город Григоровку.

Российские силы также продолжают наступление вдоль основного маршрута снабжения Е-40 в направлении городов Славянск и Краматорск.

По прогнозам разведки Британии, российские силы, вероятно, продолжат атаковать позиции ВСУ, продолжая дальнейшие наступательные действия.

Также разведка предполагает, что нехватка кадров в российской армии может вынуждать Минобороны страны-агрессора РФ прибегать к нетрадиционному комплектованию, которое включает в себя вербовку заключенных из российских тюрем для ЧВК "Вагнера".

"Если это правда, этот шаг, вероятно, указывает на трудности с возмещением значительного числа российских потерь", - считают в разведке Британии.

Отметим, ранее британская разведка сообщала, что наиболее разрушительной проблемой для российских войск является отсутствие ротации.

Напомним, в Херсонской области также фиксируются нередкие случаи дезертирства российских военных. Главная причина побега – большие потери оккупантов из-за точных ударов украинской артиллерии.