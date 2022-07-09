Россия стягивает новые подразделения для наступления на Украину с техникой 1950-х годов - британская разведка

Россия стягивает резервные силы со всей страны и собирает их вблизи Украины для будущих наступательных операций. Также большая часть новых пехотных подразделений разворачивается с бронированными машинами МТ-ЛБ как основным транспортом, разработанным еще в 1950-х годах.

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Об этом свидетельствуют данные британской разведки.

Отмечается, что Россия долгое время сочла МТ-ЛБ непригодными для большинства передовых транспортных задач пехоты. Первоначально он был разработан в 1950-х годах как тягач для перетаскивания артиллерии, имеет очень ограниченную броню и устанавливает только пулемет для защиты. Однако уже сейчас новые пехотные подразделения разворачиваются с бронированными машинами МТ-ЛБ как основным транспортом.

"Вместо этого большинство российских десантно-штурмовых подразделений первого эшелона в феврале были оснащены боевыми машинами пехоты БМП-2, которые имеют броню толщиной до 33 мм и оснащены мощной 30-мм автоматической пушкой и пусковой установкой противотанковых ракет", - говорится в сообщении.

Также в разведке подчеркнули, что несмотря на заявление президента страны-агрессора РФ Владимира Путина 7 июля о том, что российская армия "даже не предприняла" своих усилий в Украине, многие ее усиления являются специальными группировками, которые разворачиваются с устаревшим или несоответствующим оборудованием.

Напомним, в Американском институте изучения войны (ISW) спрогнозировали, что после захвата Лисичанска россияне будут атаковать Бахмут или Славянск.