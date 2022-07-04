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Американские аналитики спрогнозировали, какие города на Донбассе будут атаковать российские войска

Американские аналитики спрогнозировали, какие города на Донбассе будут атаковать российские войска
Лисичанск, Украина. Фото: Aris Messinis

В Американском институте изучения войны (ISW) спрогнозировали, какие города Донбасса российские оккупанты будут атаковать после захвата города Лисичанск, а также назвали фамилии российских командиров, руководивших операцией по захвату города.

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Об этом ISW рассказали в своем обзоре за 3 июля.

"Вероятно, российские войска в следующий раз будут наступать на Северск, хотя вместо этого или одновременно они могут начать более значительные атаки на Бахмут или Славянск. Вероятно, украинские войска будут продолжать боевой отход в сторону трассы Е40, пролегающей из Славянска через Бахмут в сторону Дебальцево. Выберут ли они оборону вокруг Северска – непонятно”, – считают американские аналитики.

В сводке аналитиков говорится, что за тактические действия вокруг Лисичанска отвечают два высокопоставленных российских командира: командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин и командующий Воздушно-космическими силами России генерал Сергей Суворыкин.

“Участие двух таких старших офицеров в одной и той же операции на небольшом участке фронта примечательно и, вероятно, указывает на то значение, которое президент России Владимир Путин придавал безопасности границы Лисичанска и Луганской области, а также на недоверие к младшим офицерам", - сообщили в ISW.

Напомним, что после тяжелых боев за Лисичанск Вооруженные силы Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей.