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Американські аналітики спрогнозували, які міста на Донбасі атакуватимуть російські війська

Американські аналітики спрогнозували, які міста на Донбасі атакуватимуть російські війська
Лисичанськ, Україна. Фото: Aris Messinis

В Американському інституті вивчення війни (ISW) спрогнозували, які міста Донбасу російські окупанти атакуватимуть після захоплення міста Лисичанськ, а також назвали прізвища російських командирів, які керували операцією із захоплення міста.

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Про це ISW розповіли у своєму огляді за 3 липня.

"Ймовірно, російські війська наступного разу наступатимуть на Сіверськ, хоча натомість або одночасно вони можуть почати більш значні атаки на Бахмут чи Слов'янськ. Ймовірно, українські війська продовжуватимуть бойовий відхід у бік траси Е40, що пролягає зі Слов'янська через Бахмут у бік Дебальцевого. Чи оберуть вони оборону навколо Сіверська – незрозуміло”, – вважають американські аналітики.

У зведенні аналітиків йдеться, що за тактичні дії навколо Лисичанська відповідають два високопоставлені російські командири: командувач Центральним військовим округом генерал-полковник Олександр Лапін та командувач Повітряно-космічними силами Росії генерал Сергій Суворикін.

"Участь двох таких старших офіцерів в одній і тій самій операції на невеликій ділянці фронту примітна і, ймовірно, вказує на те значення, яке президент Росії Володимир Путін надавав безпеці кордону Лисичанська та Луганської області, а також на недовіру до молодших офіцерів", - повідомили в ISW.

Нагадаємо, що після важких боїв за Лисичанськ Збройні сили України були змушені відійти з позицій і рубежів.