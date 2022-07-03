Зеленський: ризики повної окупації Луганщини є, але ситуація постійно змінюється

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції 3 липня заявив, що ризик окупації всієї території Луганської області є і це очевидно. Але важливо розуміти, що ситуація у цьому напрямі постійно змінюється.

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Про це глава держави сказав, відповідаючи на відповідне запитання журналістів.

"Є ризики, що Луганська область буде окупована вся. Вони нам зрозумілі. Але треба розуміти, що щодня може змінюватись ситуація", - сказав Зеленський.

Для ЗСУ зараз важливо отримати вогневу перевагу. Тому зараз влада працює над тим, щоб прискорити постачання озброєння на фронт.

"Тоді тиснутимемо на Росію на цьому напрямку сильніше (у Луганській області - Delo.ua). Там справді найскладніша ситуація, найнебезпечніша і там переваги у нас немає", – зазначив Президент.

Напередодні Генштаб повідомив, що Збройні сили України вийшли із Лисичанська. Це необхідно було зробити, щоб уникнути фатальних наслідків.

Лисичанськ знаходиться досить близько до адміністративного кордону Луганської області. Але нині про повну окупацію регіону не йдеться. Важливо відзначити, що російські загарбники кілька місяців стягували свої сили на Донбас із інших напрямків.