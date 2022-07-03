ЗСУ вийшли з Лисичанська, - Генштаб

Після важких боїв за Лисичанськ Збройні сили України були змушені відійти з позицій і рубежів. У протилежному випадку це призвело б до фатальних наслідків.

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Про це 3 липня повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

"В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Для збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід", - пояснили рішення у Генштабі.

Лисичанськ знаходиться досить близько до адміністративного кордону Луганської області. Але нині про повну окупацію регіону не йдеться. Важливо відзначити, що російські загарбники кілька місяців стягували свої сили на Донбас із інших напрямків.

Незважаючи на те, що окупанти зазнавали більших втрат порівняно з ЗСУ, вони вперто просувалися. ЗС РФ безперервно завдавали ударів по будинках, де все ще були люди.