Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто – у вогні

Окупанти кинули на Лисичанськ, мабуть, усі сили. Атакували місто з незрозуміло жорстокою тактикою.

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Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Так, якщо в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудинки, то в Лисичанську протягом короткого проміжку часу ті ж адмінбудинки знищені вщент. Багато і російських, і зброї, що вони застосовують. І це незважаючи на знищення кількох складів з ворожими боєприпасами", - наголосив Гайдай.

Окупанти зазнають значних втрат, але завзято просуваються. Вони закріплюються у місті, а також у Вернекам'янці та продовжують знищувати населені пункти.

Минулої доби рятувальники ліквідували спалах багатоповерхівок та приватних садиб, магазину, а також ще одного торгового центру.

Поранену жінку госпіталізовано до лікарні Дніпропетровщини.

"Також від скоєних російською армією обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка. Поблизу останньої відбито ворожий наступ", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, вчора російська пропаганда поширила черговий фейк про те, що нібито "окупанти оточили українських захисників у Лисичанську". Як повідомив представник Нацгвардії України Руслан Музичук, за місто справді йдуть запеклі бої, але воно не оточене.