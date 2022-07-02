В Нацгвардии опровергли фейк об "окружении ВСУ в Лисичанске"

Российская пропаганда распространила очередной фейк о том, что якобы "оккупанты окружили украинских защитников в Лисичанске". За город действительно идут ожесточенные бои, но он не окружен.

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Об этом сообщил представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук в эфире национального телемарафона.

"Сейчас возле Лисичанска идут бои, но город не в окружении и находится под контролем украинских военных", — подчеркнул Музычук.

Кроме Лисичанска, самым сложными направлениями являются Харьковское и Бахмутское. ВС РФ все еще сосредоточены на выходе на административные границы Луганской и Донецкой республик.

Заявлении Музычука подтвердили и в Институте изучения войны (ISW). Эксперты считают, что россияне бросают большие силы на Лисичанск, чтобы окружить город, но все попытки терпят поражение.

Накануне, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в регионе россияне атакуют с разных сторон – военных и техники они привлекли очень много. 1 июля, ВСУ под Лисичанском отбили две попытки наступления армии страны-агрессора РФ.