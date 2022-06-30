Россияне подошли к Лисичанску с разных сторон, эвакуация гражданских невозможна, - глава ОВА

Армия Российской Федерации подошла к Лисичанску в Луганской области с разных сторон, однако бои в самом городе не ведутся.

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Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Российская армия подошла с разных сторон к Лисичанску. Они, как всегда, отчитались, что они половину города контролируют, и город почти в окружении. Это неправда, но обстрелы очень мощные. Они намеренно расстреливают наши гуманитарные центры, есть раненые. Сейчас мы советуем людям постоянно находиться в укрытиях, потому что эвакуация невозможна", - сказал Гайдай.

Руководитель ОВА подчеркнул, что подъездные дороги к Лисичанску оккупанты минуют противотанковыми минами.

"Обстреливают даже дистанционно, минуют подъездные дороги противотанковыми минами. То есть можно проехать по дороге, возвращаться назад, а она уже будет заминирована", - добавил Гайдай.

Напомним, оккупационные войска получили частичный успех при штурме Лисичанского нефтеперерабатывающего завода в Луганской области и удерживают северо-западную и юго-восточную части завода.