Росіяни підійшла до Лисичанська з різних боків, евакуація цивільних неможлива, - голова ОВА

Армія Російської Федерації підійшла до Лисичанська у Луганській області з різних боків, проте бої в самому місті не ведуться.

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Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Російська армія підійшла з різних боків до Лисичанську. Вони як завжди відзвітували, що вони половину міста контролюють, і місто майже в оточенні. Це неправда, але обстріли дуже потужні. Вони навмисно розстрілюють наші гуманітарні центри, є поранені. Зараз ми радимо людям постійно знаходитися в укриттях, тому що евакуація неможлива", - сказав Гайдай.

Очільник ОВА наголосив, що під‘їзні дороги до Лисичанська окупанти мінують протитанковими мінами.

"Обстрілюють навіть дистанційно, мінують під'їзні дороги протитанковими мінами. Тобто можна проїхати по дорозі, повертатись назад, а вона вже буде замінованою", - додав Гайдай.

Нагадаємо, окупаційні війська отримали частковий успіх при штурмі Лисичанського нафтопереробного заводу в Луганській області та наразі утримують північно-західну та південно-східну частини заводу.