Луганська область залишилася без світла, газу, води та мобільного зв‘язку, - Гайдай

Російські війська продовжують обстрілювати Луганську область, через що населені пункти залишилися без комунікацій.

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"Луганщина живе взагалі без комунікацій. У вільних населених пунктах немає світла, води, газу та мобільного зв'язку", - заявив Гайдай 10 травня.

Він додав, що окупанти продовжують обстрілювати дорогу за напрямком Лисичанськ-Бахмут. При цьому Гайдай сподівається, що найближчими днями буде можливість завезти гуманітарні вантажі для понад 40 тисяч жителів, які не виїхали з області.

Також тривають бої навколо Попасної, у Білогорівці, у Рубіжному та Воєводівці.

За словами Гайдая, евакуація із населених пунктів досі неможлива.

Нагадаємо, що російські військові на території окупованої Кремінної Луганської області "звільняють" приміщення навчальних закладів та лікарень. Крадене через вивозять у країну-агресор РФ.