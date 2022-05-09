Деякі російські офіцери відмовляються наступати на Донбасі - Пентагон

За даними Пентагону, російські війська відмовляються підкорятися наказам.

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За словами високопоставленого представника міністерства оборони США, у відомстві бачать "непідтверджені повідомлення" про те, що російські війська та "офіцери середньої ланки на різних рівнях, аж до рівня батальйону", відмовляються підкорятися наказам рухатися вперед у новому наступі на Донбас в Україні. Про це повідомляє CNN.

Чиновник сказав, що ці офіцери або відмовилися підкорятися наказам, або не підкоряються їм з тією ж мірою натхненням, яку слід очікувати від офіцера.

За словами цього чиновника, російські війська боролися з широко поширеними моральними проблемами від початку вторгнення в Україну, що є лише однією з численних проблем, які мали російські збройні сили під час цієї війни.

Російські сили також досі стикаються з проблемами логістики, які уповільнюють їхнє просування.

Нагадаємо, що голова Луганської ОВ Сергій Гайдай 4 травня повідомив про провал наступу російських військ на Луганщині.