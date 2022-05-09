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Армією РФ наведено три понтонні переправи для форсування річки Сіверський Донець - Міноборони
У Міноборони повідомили про наведення ворогом трьох понтонних переправ у районі Білогорівки, що за 6 км на захід від Лисичанська, для форсування річки Сіверський Донець.
Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.
"Для розвитку перспектив у напрямку на Сіверськ та Лисичанськ противники продовжують форсувати річки Північний Донець. У районі Білогорівки, що за 6 км на захід від Лисичанська, наведено три понтонні переправи", - повідомив на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу.
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Раніше голова Луганської ОВ Сергій Гайдай повідомив, що продовжуються активні бої в Рубіжному та Білогорівці, де окупанти намагаються захопити трасу Лисичанськ — Бахмут.
За його словами, "сьогоднішній день вирішальний", оскільки російська армія спорудила понтонну переправу через Сіверський Донець, переправили частину техніки і намагаються закріпитися.