Армією РФ наведено три понтонні переправи для форсування річки Сіверський Донець - Міноборони

У Міноборони повідомили про наведення ворогом трьох понтонних переправ у районі Білогорівки, що за 6 км на захід від Лисичанська, для форсування річки Сіверський Донець.

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Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Для розвитку перспектив у напрямку на Сіверськ та Лисичанськ противники продовжують форсувати річки Північний Донець. У районі Білогорівки, що за 6 км на захід від Лисичанська, наведено три понтонні переправи", - повідомив на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу.

Також повідомляється про штурм і загрозу нових бомбових ударів по "Азовсталі" в Маріуполі, спроби наступати та стримувати ЗСУ на Харківському, Донецькому та Таврійському напрямах.

Раніше голова Луганської ОВ Сергій Гайдай повідомив, що продовжуються активні бої в Рубіжному та Білогорівці, де окупанти намагаються захопити трасу Лисичанськ — Бахмут.

За його словами, "сьогоднішній день вирішальний", оскільки російська армія спорудила понтонну переправу через Сіверський Донець, переправили частину техніки і намагаються закріпитися.