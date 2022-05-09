Оккупанты после отъезда ООН снова начали штурм "Азовстали", - советник мэра

Российские оккупанты после отъезда колонны ООН за пределы Донецкой области, снова начали штурм "Азовстали" в Мариуполе.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Ожидаемо, после отъезда колонны ООН за пределы Донецкой области, оккупанты начали штурм "Азовстали". В частности, попытались прорваться через мост, который был воротами эвакуации. Неудачно", - говорится в сообщении.

В то же время, Андрющенко отметил, что украинские военные отбили атаку оккупантов.

Напомним, представитель полка "Азов" заявил, что украинские военные на заблокированном заводе "Азовсталь" не сдадутся в плен ни при каких обстоятельствах. Защитники намерены стоять и бороться до конца, и это единственный способ, гарантирующий им жизнь.