Окупанти після від'їзду ООН знову почали штурм "Азовсталі", — радник мера

Російські окупанти після виїзду колони ООН за межі Донецької області знову почали штурм "Азовсталі" у Маріуполі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Очікувано, після виїзду колони ООН за межі Донецької області, окупанти почали штурм "Азовсталі". Зокрема спробували прорватися через міст, який був воротами евакуації. Невдало", — йдеться у повідомленні.

Водночас Андрющенко наголосив, що українські військові відбили атаку окупантів.

Нагадаємо, представник полку "Азов" заявив, що українські військові на заблокованому заводі "Азовсталь" не здадуться в полон за жодних обставин. Захисники мають намір стояти і боротися до кінця, і це єдиний спосіб, який гарантує їм життя.