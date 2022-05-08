Захисники Маріуполя заявили, що для них немає варіанта "здатися в полон" та оцінили шанси вижити на "Азовсталі"

Українські військові на заблокованому заводі "Азовсталь" не здадуться в полон за жодних обставин. Захисники мають намір стояти і боротися до кінця, і це єдиний спосіб, який гарантує їм життя.

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Про це заявив представник полку "Азов" під час брифінгу з "Азовсталі".

Офіцер розвідки управління полку "Азов" Ілля Самойленко розповів про чотири теоретичні варіанти для бійців свого полку та інших українських військових на підприємстві.

Перший варіант: скласти зброю і чекати кінця. Тоді смерть прийде від голоду чи бомб. Цей варіант військовий назвав неприпустимим.

Другий варіант : втекти. Військові на "Азовсталі" також не мають наміру розглядати цей варіант.

"Саме таке сталося з командиром морпіхів 36-ї бригади Володимир Баранюк: він відмовився виконувати наказ і спробував втекти з міста з невеликою групою. Такий варіант може призвести до смерті, одна людина загинула", - зазначив Самойленко.

Третій варіант: можна здатися, але цей варіант також не розглядається.

Четвертий варіант: залишатися на Азовсталі і продовжувати боротися.

Самойленко назвав цей варіант "єдиним способом, що гарантує життя, а українським військовим не буде соромно".

Він також розповів про випадки, коли один із бійців "Азова" потрапив у полон до росіян:

"Один з наших солдатів наприкінці квітня потрапив у полон під час бою. Він був непритомний. Потім російська пропаганда публікувала відео про те, що українські солдати здають зброю. Після цього ролика його мама отримала повідомлення про його смерть. Росіяни надіслали їй фото її задушеного сина ”.

Нагадаємо, російські війська цілодобово штурмують металургійний завод "Азовсталь" у Маріуполі, де обороняють українські бійці. У Міністерстві оборони Великобританії вважають, що поки що український опір триває на "Азовсталі", російські втрати наростатимуть і зриватимуть їхні оперативні плани на півдні Донбасу".