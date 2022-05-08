Защитники Мариуполя заявили, что для них нет варианта "сдаться в плен" и оценили шансы выжить на "Азовстали"

Украинские военные на заблокированном заводе "Азовсталь" не сдадутся в плен ни при каких обстоятельствах. Защитники намерены стоять и бороться до конца, и это — единственный способ, который гарантирует им жизнь.

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Об этом заявил представители полка "Азов" во время брифинга из "Азовстали".

Офицер разведки управления полка "Азов" Илья Самойленко рассказал о четырех теоретических вариантах для бойцов своего полка и других украинских военных на предприятии.

Первый вариант: сложить оружие и ждать конца. Тогда смерь придет от голода или бомб. Этот вариант военный назвал недопустимым.

Второй вариант: сбежать. Военные на "Азовстали" также не намерены рассматривать этот вариант.

"Именно такое произошло с командиром морпехов 36-й бригады Владимир Баранюк: он отказался выполнять приказ и попытался скрыться из города с небольшой группой. Такой вариант может привести к смерти, один человек погиб", — отметил Самойленко.

Третий вариант: можно сдаться, но этот вариант также не рассматривается.

Четвертый вариант: оставаться на" Азовстали" и продолжать бороться.

Самойленко назвал этот вариант "единственным способом, который гарантирует жизнь, а украинским военным не будет стыдно".

Он также рассказал о случаи, когда один из бойцов "Азова" попал в плен к россиянам:

"Один из наших солдат в конце апреля попал в плен во время боя. Он был без сознания. Затем российская пропаганда публиковала видео о том, что украинские солдаты сдают оружие. После этого ролика его мама получила сообщение о его смерти. Россияне прислали ей фото ее задушенного сына".

Напомним, российские войска круглосуточно штурмуют металлургический завод "Азовсталь" в Мариуполе, где держат оборону украинские бойцы. В Министерстве обороны Великобритании считают, что пока украинское сопротивление продолжается на "Азовстали", российские потери будут нарастать и срывать их оперативные планы на юге Донбасса".