- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Защитники Мариуполя заявили, что для них нет варианта "сдаться в плен" и оценили шансы выжить на "Азовстали"
Украинские военные на заблокированном заводе "Азовсталь" не сдадутся в плен ни при каких обстоятельствах. Защитники намерены стоять и бороться до конца, и это — единственный способ, который гарантирует им жизнь.
Об этом заявил представители полка "Азов" во время брифинга из "Азовстали".
Офицер разведки управления полка "Азов" Илья Самойленко рассказал о четырех теоретических вариантах для бойцов своего полка и других украинских военных на предприятии.
Первый вариант: сложить оружие и ждать конца. Тогда смерь придет от голода или бомб. Этот вариант военный назвал недопустимым.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Второй вариант: сбежать. Военные на "Азовстали" также не намерены рассматривать этот вариант.
Третий вариант: можно сдаться, но этот вариант также не рассматривается.
Четвертый вариант: оставаться на" Азовстали" и продолжать бороться.
Самойленко назвал этот вариант "единственным способом, который гарантирует жизнь, а украинским военным не будет стыдно".
Он также рассказал о случаи, когда один из бойцов "Азова" попал в плен к россиянам:
"Один из наших солдат в конце апреля попал в плен во время боя. Он был без сознания. Затем российская пропаганда публиковала видео о том, что украинские солдаты сдают оружие. После этого ролика его мама получила сообщение о его смерти. Россияне прислали ей фото ее задушенного сына".
Напомним, российские войска круглосуточно штурмуют металлургический завод "Азовсталь" в Мариуполе, где держат оборону украинские бойцы. В Министерстве обороны Великобритании считают, что пока украинское сопротивление продолжается на "Азовстали", российские потери будут нарастать и срывать их оперативные планы на юге Донбасса".