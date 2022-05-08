Зеленский: за 2 года оккупации Мариуполя нацисты убили 10 тысяч людей, РФ за 2 месяца убила 20 тысяч

Президент Украины Владимир Зеленский 8 мая, в День памяти и примирения, записал видеообращение к украинцам и всему миру, сравнив российско-украинскую войну со Второй мировой.

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Обращение президента Украины по случаю Дня памяти и примирения

В частности, глава государства сообщил, что за два месяца оккупации большой части Мариуполя российские военные убили 20 тысяч мирных жителей. Президент отметил, что во время Второй мировой войны также в Мариуполе немецкие захватчики за два года оккупации города убили 10 тысяч людей.

Кроме того, Зеленский сравнил военные преступления россиян в Украине с теми, что немецкие захватчики в 1939-1945 годах совершили в Украине и других странах.

"Мы преодолеем зиму, которая началась 24 февраля, длится 8 мая, но точно кончится и ее растопит украинское солнце! И мы встретим наш рассвет всей страной. И над временно оккупированными городами и селами наш флаг развевается снова. И мы соберемся вместе. И будет мир! Наконец-то снова! Вечное уважение всем, кто противостоял нацизму! Вечная память всем погибшим во время Второй мировой войны!", — сказал президент, в своем обращении по случаю Дня памяти и примирения.

Напомним, в настоящее время российские войска штурмуют металлургический завод "Азовсталь" в Мариуполе, где держат оборону украинские бойцы. При этом в Министерстве обороны Великобритании считают, что защитники "Азовстали" срывают планы РФ на юге Донбасса.