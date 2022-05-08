- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Зеленський: за 2 роки окупації Маріуполя нацисти вбили 10 тисяч людей, РФ за 2 місяці вбила 20 тисяч
Президент України Володимир Зеленський 8 травня, у День пам'яті та примирення, записав відеозвернення до українців та всього світу, порівнявши російсько-українську війну з Другою світовою.
Зокрема глава держави повідомив, що за два місяці окупації великої частини Маріуполя російські військові вбили 20 тисяч мирних жителів. Президент зазначив, що під час Другої світової війни також у Маріуполі німецькі загарбники за два роки окупації міста вбили 10 тисяч людей.
Крім того, Зеленський порівняв військові злочини росіян в Україні з тими, що німецькі загарбники у 1939-1945 роках скоїли в Україні та інших країнах.
"Ми подолаємо зиму, яка почалася 24 лютого, триває 8 травня, але точно скінчиться і її розтопить українське сонце! І ми зустрінемо наш світанок усією країною. І над тимчасово окупованими містами та селами наш прапор майорить знову. І ми зберемося разом. І буде світ! Нарешті знову! Вічна повага всім, хто протистояв нацизму! Вічна пам'ять усім загиблим під час Другої світової війни!", - сказав президент, у своєму зверненні з нагоди Дня пам'яті та примирення.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, зараз російські війська штурмують металургійний завод "Азовсталь" у Маріуполі, де тримають оборону українські бійці. При цьому у Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що захисники "Азовсталі" зривають плани РФ на півдні Донбасу.