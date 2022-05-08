Зеленський: за 2 роки окупації Маріуполя нацисти вбили 10 тисяч людей, РФ за 2 місяці вбила 20 тисяч

Президент України Володимир Зеленський 8 травня, у День пам'яті та примирення, записав відеозвернення до українців та всього світу, порівнявши російсько-українську війну з Другою світовою.

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Звернення президента України з нагоди Дня пам'яті та примирення

Зокрема глава держави повідомив, що за два місяці окупації великої частини Маріуполя російські військові вбили 20 тисяч мирних жителів. Президент зазначив, що під час Другої світової війни також у Маріуполі німецькі загарбники за два роки окупації міста вбили 10 тисяч людей.

Крім того, Зеленський порівняв військові злочини росіян в Україні з тими, що німецькі загарбники у 1939-1945 роках скоїли в Україні та інших країнах.

"Ми подолаємо зиму, яка почалася 24 лютого, триває 8 травня, але точно скінчиться і її розтопить українське сонце! І ми зустрінемо наш світанок усією країною. І над тимчасово окупованими містами та селами наш прапор майорить знову. І ми зберемося разом. І буде світ! Нарешті знову! Вічна повага всім, хто протистояв нацизму! Вічна пам'ять усім загиблим під час Другої світової війни!", - сказав президент, у своєму зверненні з нагоди Дня пам'яті та примирення.

Нагадаємо, зараз російські війська штурмують металургійний завод "Азовсталь" у Маріуполі, де тримають оборону українські бійці. При цьому у Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що захисники "Азовсталі" зривають плани РФ на півдні Донбасу.