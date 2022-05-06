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Під час евакуації мирних жителів із "Азовсталі" війська РФ відкрили вогонь

Під час евакуації мирних жителів із "Азовсталі" війська РФ відкрили вогонь
"Азовсталь"

У Маріуполі в ході режиму припинення вогню росіяни пострілом з ПТРК підбили на території “Азовсталі” автомобіль, який прямував до цивільних для їх евакуації. Про це повідомляє полк "Азов".

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В автомобілі знаходилися українські бійці, вони мали вивезти з території заводу мирних жителів. Внаслідок обстрілу один із військових загинув, шестеро поранено.

"Ворог продовжує порушувати всі домовленості і не дотримуватися гарантій безпеки при евакуації цивільного населення", — йдеться у повідомленні.

У Маріуполі на території заводу "Азовсталь" розпочався третій етап евакуації мирних жителів за підтримки ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

За весь час роботи гуманітарного коридору з підприємства вивезли близько 500 осіб.

При цьому оборона українських бійців "Азовсталі" зриває оперативні плани командування РФ на півдні Донбасу.

Автор:
Сергій Горєлов