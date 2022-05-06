Во время эвакуации мирных жителей с "Азовстали" войска РФ открыли огонь

В Мариуполе в ходе режима прекращения огня россияне выстрелом из ПТРК подбили на территории “Азовстали” автомобиль, который направлялся к гражданским для их эвакуации. Об этом сообщает полк “Азов”.

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В автомобиле находились украинские бойцы, они должны были вывезти с территории завода мирных жителей. В результате обстрела один из военных погиб, шестеро ранены.

"Враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения", — говорится в сообщении.

В Мариуполе на территории завода "Азовсталь" начался третий этап эвакуации мирных жителей при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста.

За все время работы гуманитарного коридора из предприятия вывезли около 500 человек.

При этом оборона украинскими бойцами "Азовстали" срывает оперативные планы командования РФ на юге Донбасса.