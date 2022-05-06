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Во время эвакуации мирных жителей с "Азовстали" войска РФ открыли огонь

азовсталь
"Азовсталь". Фото: https://twitter.com/niknebo

В Мариуполе в ходе режима прекращения огня россияне выстрелом из ПТРК подбили на территории “Азовстали” автомобиль, который направлялся к гражданским для их эвакуации. Об этом сообщает полк “Азов”.

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В автомобиле находились украинские бойцы, они должны были вывезти с территории завода мирных жителей.  В результате обстрела один из военных погиб, шестеро ранены.

"Враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения", — говорится в сообщении.

В Мариуполе на территории завода "Азовсталь" начался третий этап эвакуации мирных жителей при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста.

За все время работы гуманитарного коридора из предприятия вывезли около 500 человек.

При этом оборона украинскими бойцами "Азовстали" срывает оперативные планы командования РФ на юге Донбасса.

Автор:
Сергей Горелов