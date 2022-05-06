Росія перекидає війська на північ від Маріуполя

Більшість військ РФ переміщається від північ від міста. Про це повідомляє Міністерство оборони США.

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"Загалом ми оцінили б, що більшість російських сил, сухопутних військ, які були направлені до Маріуполя, відійшли та рушили на північ від Маріуполя", - сказав на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі.

Він зазначив, що в місті залишилася порівняно невелика кількість російських сил, і вони продовжують завдавати ударів по "Азовсталі".

Нагадаємо, у Маріуполі на території заводу "Азовсталь" розпочався третій етап евакуації мирних жителів за підтримки ООН та Міжнародного комітету Червоний Хрест.

При цьому в Маріуполі покажчики українською мовою знімають і на їхнє місце встановлюють інші – підписані російською.

Також Маріупольська міськрада 2 травня повідомляла, що росіяни відвозять тіла загиблих маріупольців, намагаючись таким чином приховати свої злочини.