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Росія перекидає війська на північ від Маріуполя
Більшість військ РФ переміщається від північ від міста. Про це повідомляє Міністерство оборони США.
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Він зазначив, що в місті залишилася порівняно невелика кількість російських сил, і вони продовжують завдавати ударів по "Азовсталі".
Нагадаємо, у Маріуполі на території заводу "Азовсталь" розпочався третій етап евакуації мирних жителів за підтримки ООН та Міжнародного комітету Червоний Хрест.
При цьому в Маріуполі покажчики українською мовою знімають і на їхнє місце встановлюють інші – підписані російською.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також Маріупольська міськрада 2 травня повідомляла, що росіяни відвозять тіла загиблих маріупольців, намагаючись таким чином приховати свої злочини.