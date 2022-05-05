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Общество
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В Мариуполе меняют указатели, подписывая их на русском языке

Мариуполь, указатели, в Мариуполе меняют указатели, коммунальщики
Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко

В Мариуполе указатели на украинском языке снимают и на их место устанавливают другие - подписанные на русском. 

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. 

"Оккупанты разрушили наш город, убили 20 тысяч человек, а теперь меняют указатели. Люди со своими проблемами подождут. Между тем, в Мариуполе Средневековье. Жители без воды, достаточного количества пищи, медикаментов. Нет света и нормальной связи. Мариуполь был, есть и будет украинским городом. Чтобы там русские себе не фантазировали", - написал Андрющенко.

Напомним, по данным украинской разведки, чтобы оккупантам провести парад 9 мая в Мариуполе, производится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорвавшихся русских боеприпасов.  

Также Мариупольский горсовет 2 мая сообщал, что россияне увозят тела погибших мариупольцев, пытаясь таким образом скрыть свои преступления. 

Автор:
Анастасия Дедковская