- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
В Мариуполе меняют указатели, подписывая их на русском языке
В Мариуполе указатели на украинском языке снимают и на их место устанавливают другие - подписанные на русском.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Оккупанты разрушили наш город, убили 20 тысяч человек, а теперь меняют указатели. Люди со своими проблемами подождут. Между тем, в Мариуполе Средневековье. Жители без воды, достаточного количества пищи, медикаментов. Нет света и нормальной связи. Мариуполь был, есть и будет украинским городом. Чтобы там русские себе не фантазировали", - написал Андрющенко.
Напомним, по данным украинской разведки, чтобы оккупантам провести парад 9 мая в Мариуполе, производится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорвавшихся русских боеприпасов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также Мариупольский горсовет 2 мая сообщал, что россияне увозят тела погибших мариупольцев, пытаясь таким образом скрыть свои преступления.