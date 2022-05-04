Российские оккупанты готовят "парад" в разрушенном Мариуполе

Чтобы провести парад 9 мая в Мариуполе, производится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорвавшихся русских боеприпасов.

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По данным украинской разведки, в разрушенный Мариуполь прибыл первый заместитель главы администрации президента России, ответственный за вопросы внутренней политики РФ, Сергей Кириенко. Известно, что недавно именно он стал новым кремлевским куратором вопросов по ОРДЛО. Об этом пишет ГУР МО.

Основная задача путинского чиновника – подготовка "торжественных мероприятий" 9 мая. Известно, что оккупанты отказываются от проведения праздника в оккупированном Донецке, в том числе имитации военного парада. В настоящее время в ОРДЛО не проводятся подготовительные работы по этим вопросам.

Поэтому Мариуполь должен стать центром "торжеств".

С этой целью в городе производится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорвавшихся русских боеприпасов.

Также продолжается широкомасштабная пропагандистская кампания, в ходе которой россиянам будут демонстрироваться сюжеты о "радости" местных жителей от встречи с оккупантами.

Для подготовки материалов Мариуполь посещал пропагандист РФ Владимир Соловьев и руководитель оккупационной администрации Донецка Денис Пушилин.

Напомним, что СБУ расследует предательство госслужащих Мариупольского района, перешедших на сторону оккупантов.