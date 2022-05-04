О войне в Мариуполе вышел документальный фильм "Хроники ада". Рассказываем, где можно посмотреть ленту целиком

Автор документальных фильмов "Украина: 100 дней над пропастью" и "Одесса. Кровавый след русской весны" сделала на волонтерских началах новый фильм "Мариуполь. Хроники ада".

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Отмечается, что это история жизни в Мариуполе с первых дней войны, рассказанная от лица тех, кому удалось там выжить. "Мир должен знать о том, что происходит в Мариуполе" — с этих слов начинали свой рассказ каждый из одиннадцати героев фильма, среди которых мариупольские журналисты, волонтеры, комендант крупнейшего в городе бомбоубежища и обычные домохозяйки.

"Мариуполь — разрушенный, но непокоренный. Город на востоке Украины с населением почти полмиллиона человек пережил оккупацию, полное разрушение и гуманитарную катастрофу. Оккупанты уничтожали гражданских, не давая возможности убежать. В этом фильме рассказ выживших о жизни в аду и в конце концов — о спасении", — говорится в аннотации к ленте.

Фильм произведен украинской продакшн-студией "ТТВ-Студио". Целиком его можно посмотреть по этой ссылке.

Режиссером и сценаристом в одном лице выступила Елизавета Татаринова. Она известна как автор документальных фильмов "Украина: 100 дней над пропастью", "Одесса. Кровавый след русской весны", а также руководитель цикла "Специальный репортаж" на одном из телеканалов страны. Татаринова больше десяти лет была продюсером телекомпании Deutsche Welle-TV в Украине и работала советником председателя Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины.

Напомним, ранее командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский призвал провести для спасения гарнизона в Мариуполе процедуру типа extraction, как при операции в Дюнкерке в 1940 году.