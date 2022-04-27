Морпехи Мариуполя просят применить для эвакуации процедуру extraction

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский призвал провести для спасения гарнизона процедуру типа extraction, как при операции в Дюнкерке в 1940 году.

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"В нашей группировке есть более 600 раненых парней разного уровня сложности, им очень нужна медицинская помощь: здесь нет ни условий, ни медикаментов, ни персонала, который мог бы им помочь", — заявил командир.

Также он подчеркнул, что на "Азовстали" много мирных жителей. есть раненые гражданские,

"С нами здесь находятся еще гражданские люди, их здесь сотни, десятки детей, здесь много людей с ограниченными возможностями, много стариков. Ситуация очень сложная, есть проблемы огромные с водой, едой…", - отметил Волынский условия на "Азовстали", где держат оборону украинские военные.

Он призвал применить процедуру extraction, аналогичную той, которую провели эвакуаци сил антигитлеровской коалиции из Дюнкерка. Тогда спасли более 300 тысяч французских и британских солдат.

Процедура extraction предполагает вывоз, выведение военных и гражданских из места боевых действий в безопасную зону. Эта тактика применяется, когда ситуация имеет все угрожающие признаки потери контроля и может привести к уничтожению.

Напомним, после полномасштабного вторжения в Украину войск РФ, в Мариуполе погибли уже более 20 тысяч мирных жителей, заявил городской голова Вадим Бойченко.

При этом оккупанты продолжают бомбардировки и обстрелы территории завода "Азовсталь", где сейчас продолжают скрываться от российских военных мирные жители.