Армия РФ уничтожила один из корпусов городской больницы в Мариуполе, заживо сгорели почти 50 человек

Российские оккупационные войска беспрерывно и хаотично наносят удары по Мариуполю. В ходе бомбардировок захватчики уничтожили один из корпусов городской больницы в городе. В результате здание загорелось, погибли около 50 человек.

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Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает пресс-служба горсовета.

"Российские террористические войска сбросили несколько мощных бомб на детскую больницу, уничтожили один из корпусов городской больницы №1. Заживо сгорело почти 50 человек", – рассказал Бойченко.

Он подчеркнул, что только по предварительным оценкам в Мариуполе за месяц блокады погибли 5 тысяч человек, из которых примерно 210 – дети.

В целом с начала полномасштабного вторжения российские военные разрушили 90% городской инфраструктуры. Часть можно отстроить, при этом 40% зданий не подлежат восстановлению, в том числе жилые дома.

Кроме того, погибли тысячи мирных жителей. Мариупольский городской совет со ссылкой на очевидцев сообщил, что только в результате бомбардировки драматического театра в Мариуполе могли погибнуть до 300 человек, но точное количество жертв сложно подсчитать, так как в городе продолжают идти ожесточенные бои.

Из бомбоубежища 18 марта вывели около 130 людей, судьба 1300 человек неизвестна.