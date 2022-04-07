Армія РФ знищила один із корпусів міської лікарні в Маріуполі, живцем згоріли майже 50 людей

Російські окупаційні війська безперервно і хаотично завдають ударів Маріуполю. У ході бомбардувань загарбники знищили один із корпусів міської лікарні у місті. В результаті будівля спалахнула, загинули близько 50 людей.

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Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, передає пресслужба міськради.

"Російські терористичні війська скинули кілька потужних бомб на дитячу лікарню, знищили один із корпусів міської лікарні №1. Заживо згоріло майже 50 людей", – розповів Бойченко.

Він підкреслив, що лише за попередніми оцінками у Маріуполі за місяць блокади загинуло 5 тисяч людей, з яких приблизно 210 – діти.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення російські військові зруйнували 90% міської інфраструктури. Частину можна відбудувати, але 40% будівель не підлягають реконструкції, у тому числі житлові будинки.

Окрім того, загинули тисячі мирних жителів. Маріупольська міська рада з посиланням на очевидців повідомила, що тільки в результаті бомбардування драматичного театру в Маріуполі могли загинути до 300 людей, але точну кількість жертв складно підрахувати, оскільки в місті продовжують йти запеклі бої.

З бомбосховища 18 березня вивели близько 130 людей, доля 1300 людей невідома.