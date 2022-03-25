У драмтеатрі Маріуполя внаслідок бомбардувань 16 березня могли загинути близько 300 людей - міськрада

Маріупольська міська рада з посиланням на очевидців повідомляє, що в результаті бомбардування драматичного театру в Маріуполі могли загинути до 300 людей, але точну кількість жертв важко підрахувати, оскільки в місті продовжують йти запеклі бої.

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"Ми зможемо відновити будинки, але нам ніколи не повернути друзів, сусідів, рідних та близьких людей. Світла пам'ять усім безневинним жертвам божевільної війни, яку веде проти України країна-агресор Росія", - написала пресслужба міськради в Telegram.

Російські військові скинули бомбу на драмтеатр Маріуполя, де ховалися більше тисячі мирних жителів, 16 березня. Внаслідок бомбардування центральна частина будівлі театру повністю знищена. Вхід у бомбосховища драмтеатру завалило уламками.

Пізніше стало відомо, що бомбосховища драматичного театру в Маріуполі витримало удар російської авіації, тому багатьом вдалося врятуватися. Однак, оскільки вхід завалений і в місті постійно точаться бої, людям складно самостійно вибратися з укриття.

З бомбосховища 18 березня вивели близько 130 людей, доля 1300 людей невідома. Рятувальники продовжують розбирати завали на місці авіаудару.