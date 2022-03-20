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Російські окупанти знову скинули бомби на Маріуполь
19 березня російська авіація скинула бомби на школу мистецтв №12, розташовану в Лівобережному районі Маріуполя.
Про це у Telegram-каналі повідомляє прес-служба Маріупольської міської ради.
За даними міськради, у будівлі школи мистецтв ховалося близько 400 мешканців міста – жінки, діти та старі люди.
Як йдеться у повідомленні, будівля зруйнована, а під завалами все ще перебувають мирні люди. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У міськраді наголошують, що російські окупаційні війська насильно змушують мешканців українського Маріуполя виїжджати до РФ або на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей.
"На 8:00 є інформація про те, що мешканців вулиць Азовстальської та Українського козацтва Лівобережного району Маріуполя незаконно депортують на територію ворога. У людей, яких насильно вивозять на територію росії , забирають український паспорт і видають папірець, який не має не визнається у всьому цивілізованому світі", – заявили у Маріупольській міськраді.
Нагадаємо, 16 березня військовий літак ворожої армії РФ цілеспрямовано скинув потужну бомбу на Маріупольський драматичний театр. У цей момент у ньому ховалося понад тисячу мирних жителів.
Внаслідок бомбардування центральна частина будівлі театру повністю знищена. Вхід у бомбосховища драмтеатру завалило уламками.
Пізніше народний депутат Сергій Тарута повідомив, що бомбосховища драматичного театру в Маріуполі витримало удар російської авіації, а люди, що ховалися в ньому, залишилися живі.
При цьому центральна частина будівлі театру була повністю знищена, а вхід до бомбосховища драмтеатру завалили уламками.
Згодом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив, що і драмтеатр, і пологовий будинок у Маріуполі загарбники бомбардували цілеспрямовано.