Российские оккупанты снова сбросили бомбы на Мариуполь

19 марта российская авиация сбросила бомбы на школу искусств №12, которая расположена в Левобережном районе Мариуполя.

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Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

По данным горсовета, в здании школы искусств скрывалось около 400 жителей города – женщины, дети и старики.

Как говорится в сообщении, здание разрушено, а под завалами все еще находятся мирные люди. Информация о количестве пострадавших уточняется.

В горсовете отмечают, что российские оккупационные войска насильно заставляют жителей украинского Мариуполя выезжать в РФ или на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей.

"На 8:00 есть информация о том, что жителей улиц Азовстальской и Украинского казачества Левобережного района Мариуполя незаконно депортируют на территорию врага. У людей, которых насильственно вывозят на территорию россии, забирают украинский паспорт и выдают бумажку, которая не имеет никакого юридического веса и не признается во всем цивилизованном мире", – заявили в Мариупольском горсовете.

Напомним, 16 марта военный самолет вражеской армии РФ целенаправленно сбросил мощную бомбу на Мариупольский драматический театр. В этот момент в нем пряталось более тысячи мирных жителей.

В результате бомбардировки центральная часть здания театра полностью уничтожена. Вход в бомбоубежище драмтеатра завалило обломками.

Позднее народный депутат Сергей Тарута сообщил, что бомбоубежище драматического театра в Мариуполе выдержало удар российской авиации, а прятавшиеся в нем люди остались живы.

При этом центральная часть здания театра была полностью уничтожена, а вход в бомбоубежище драмтеатра завалили обломками.

Впоследствии министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что и драмтеатр, и роддом в Мариуполе захватчики бомбили целенаправленно.