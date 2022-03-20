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Происшествия
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Российские оккупанты снова сбросили бомбы на Мариуполь

Российские оккупанты снова сбросили бомбы на Мариуполь
Школа искусств №12 г. Мариуполя. Фото: пресс-служба Мариупольского горсовета

19 марта российская авиация сбросила бомбы на школу искусств №12, которая расположена в Левобережном районе Мариуполя. 

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Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета. 

По данным горсовета, в здании школы искусств скрывалось около 400 жителей города – женщины, дети и старики.  

Как говорится в сообщении, здание разрушено, а под завалами все еще находятся мирные люди. Информация о количестве пострадавших уточняется. 

В горсовете отмечают, что российские оккупационные войска насильно заставляют жителей украинского Мариуполя выезжать в РФ или на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей.  

"На 8:00 есть информация о том, что жителей улиц Азовстальской и Украинского казачества Левобережного района Мариуполя незаконно депортируют на территорию врага. У людей, которых насильственно вывозят на территорию россии, забирают украинский паспорт и выдают бумажку, которая не имеет никакого юридического веса и не признается во всем цивилизованном мире", – заявили в Мариупольском горсовете. 

Напомним, 16 марта военный самолет вражеской армии РФ целенаправленно сбросил мощную бомбу на Мариупольский драматический театр. В этот момент в нем пряталось более тысячи мирных жителей. 

В результате бомбардировки центральная часть здания театра полностью уничтожена. Вход в бомбоубежище драмтеатра завалило обломками.

Позднее народный депутат Сергей Тарута сообщил, что бомбоубежище драматического театра в Мариуполе выдержало удар российской авиации, а прятавшиеся в нем люди остались живы.

При этом центральная часть здания театра была полностью уничтожена, а вход в бомбоубежище драмтеатра завалили обломками.

Впоследствии министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что и драмтеатр, и роддом в Мариуполе захватчики бомбили целенаправленно. 