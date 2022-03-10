Лавров подтвердил, что Россия сознательно бомбила роддом в Мариуполе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что бомбардировка детской больницы и роддома в Мариуполе была сознательным и целенаправленным решением армии РФ.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Анталии, после переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, сообщает "Европейская правда".

Лавров подчеркнул, что считает этот роддом военной целью.

"Этот роддом был давно захвачен батальоном "Азов", откуда выгнали всех рожениц, медсестер, обслуживающий персонал. Это была база ультрарадикального батальона "Азов". Эти данные были предъявлены три дня назад", — заявил он.

Лавров признал, что видел репортажи из Мариуполя и что в медучреждении роженицы были и получили ранения, но считает их манипуляцией, потому что в сообщениях СМИ "не было внимания к другой стороне". К какой стороне, глава внешнеполитического ведомства страны-агрессора не уточнил.

По словам Лаврова, МИД РФ не планирует реагировать на возмущение мирового сообщества по поводу геноцида украинского населения.

"Не впервые мы видим патетические вопли по поводу так называемых зверств, совершаемых российскими вооруженными силами", — заявил Лавров.

Отметим, в Мариуполе в результате бомбардировки российскими самолетами детской больницы и роддома 9 марта трое погибших и 17 пострадавших. Среди погибших один ребенок.

9 марта войска РФ совершили два авиаудара по Мариуполю Донецкой области. Снаряды попали в детскую больницу и роддом. В этот день было договорено о зеленом коридоре для эвакуации населения.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее в городе геноцидом против украинского народа.