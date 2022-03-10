Лавров підтвердив, що Росія свідомо бомбила пологовий будинок у Маріуполі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив, що бомбардування дитячої лікарні та пологового будинку в Маріуполі було свідомим та цілеспрямованим рішенням армії РФ.

Про це він заявив на прес-конференції в Анталії після переговорів з главою українського МЗС Дмитром Кулебою, повідомляє "Європейська правда".

Лавров підкреслив, що вважає цей пологовий будинок військовою мішенню.

"Цей пологовий будинок був давно захоплений батальйоном "Азов", звідки вигнали всіх породіль, медсестер, обслуговуючий персонал. Це була база ультрарадикального батальйону "Азов". Ці дані були пред'явлені три дні тому", — заявив він.

Лавров визнав, що бачив репортажі з Маріуполя і що в медзакладі породіллі були і отримали поранення, але вважає їх маніпуляцією, тому що у повідомленнях ЗМІ "не було уваги до іншого боку". До якого боку, глава зовнішньополітичного відомства країни-агресора не уточнив.

За словами Лаврова, МЗС РФ не планують реагувати на обурення світової спільноти щодо геноциду українського населення.

"Не вперше ми бачимо патетичні крики з приводу так званих звірств, які здійснюють російські збройні сили", — заявив Лавров.

Зазначимо, у Маріуполі внаслідок бомбардування російськими літаками дитячої лікарні та пологового будинку 9 березня троє загиблих та 17 постраждалих. Серед загиблих одна дитина.

9 березня війська РФ здійснили два авіаудари по Маріуполі Донецької області. Снаряди потрапили до дитячої лікарні та пологового будинку. Цього дня було домовлено про зелений коридор для евакуації населення.

Президент України Володимир Зеленський назвав те, що відбулося в місті геноцидом проти українського народу.