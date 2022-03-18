Греція відновить пологовий будинок у Маріуполі після війни, Італія — драмтеатр

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що його країна готова відбудувати пологовий будинок у Маріуполі, який зруйнувала російська армія.

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"Греція готова відновити пологовий будинок у Маріуполі, центрі грецької меншини в Україні, найдорожчому нашому серцю місті та символі варварства війни", - написав Міцотакіс у своєму Twitter.

У свою чергу влада Італії повідомила про свої наміри брати активну участь у відновленні Маріупольського драмтеатру, на який окупанти скинули бомбу. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко після переговорів із міністром культурної спадщини та культурної діяльності Італії Даріо Франческіні.

"Спільними зусиллями наших міністерств в Україні та Італії відбудовуватимемо Маріупольський драмтеатр одразу після перемоги України над російськими окупантами", - розповів Ткаченко після спілкування з Франческіні.

Він також повідомив, що Італія вже відмовила росіянам в участі у Венеціанській бієналі та Міланському трієнале.

"Натомість вони надали додаткові можливості для українських художників виступати на цих форумах. Домовилися про сприяння гастролям українських колективів в Італії", - додав Ткаченко.

Нагадаємо, з'ясувалося, що бомбосховище драматичного театру в Маріуполі витримало удар російської авіації, люди, що ховалися в ньому, залишилися живі. При цьому центральна частина будівлі театру була повністю знищена, а вхід до бомбосховища драмтеатру завалили уламками.

І драмтеатр, і пологовий будинок у Маріуполі загарбники бомбили цілеспрямовано. Це підтвердив Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.