Російські військові скинули бомбу на драмтеатр Маріуполя, де ховалися сотні мирних жителів

Військовий літак ворожої армії РФ цілеспрямовано скинув потужну бомбу на Маріупольський драматичний театр. У цей момент у ньому ховалися сотні мирних мешканців.

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Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

Внаслідок бомбардування центральна частина будівлі театру повністю знищена. Вхід у бомбосховища драмтеатру завалено уламками. При цьому бої продовжуються, тому зараз неможливо оцінити масштаби пошкодження. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

"Неможливо підібрати слова, якими можна було б описати рівень жорстокості та цинізму, з яким російські окупанти знищують мирне населення українського міста біля моря. У прицілі ворога залишаються жінки, діти, люди похилого віку. Це абсолютно беззбройні мирні люди. Очевидно, що єдиною метою російської армії є геноцид українського народу", - наголосили у міськраді.

За попередньою інформацією, у момент бомбардування в сховищі перебувало близько тисячі людей. Переважно там були діти, жінки та люди похилого віку.

У Маріуполі ситуація залишається тяжкою. Окупанти направили значні сили на взяття міста, але всі їхні спроби зазнали невдачі — ЗСУ успішно відбивають усі атаки. Водночас російські військові продовжують бомбардувати місто.

15 березня російські загарбники взяли до заручників лікарів та пацієнтів Обласної лікарні інтенсивного лікування Маріуполя. На додаток, військові силою загнали до лікарні близько 400 людей із сусідніх будинків.